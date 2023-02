Jovem atropela o pai e o amigo ao tentar tirar chinelo debaixo do carro em Anápolis

Um jovem, de 18 anos, acidentalmente atropelou o próprio pai e um amigo, de 17, ao tentar retirar um chinelo que se encontrava embaixo do carro, no Setor Santa Clara, em Anápolis.

O Portal 6 apurou que o rapaz teria tentado mexer levemente na marcha do veículo, com o intuito de assim conseguir pegar o calçado.

No entanto, o jovem acabou perdendo o controle da direção e o carro atingiu o amigo e ainda derrubou o portão da garagem da residência.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram rapidamente acionados para atender as vítimas, no entanto, o pai recusou atendimento.

A Polícia Militar (PM) também esteve presente no endereço para dar início as investigações do caso.

Após os primeiros socorros, o jovem atingido foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Esperança com a suspeita de uma fratura em um dos braços.