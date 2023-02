Lançado concurso público em Goiás com mais de 1.100 vagas; veja as áreas

A Prefeitura de Goiatuba, município localizado a 176 quilômetros de Goiânia, lançou um novo concurso público com mais de 1.100 vagas disponíveis.

Ao todo, são 292 oportunidades para contratação imediata, assim como outras 867 destinadas a formação de cadastro reserva.

Destas vagas disponibilizadas para os goianos, parte são especificamente voltadas para pessoas com deficiência (PcD).

Dentre as possibilidades, estão cargos para pessoas apenas alfabetizadas, com ensino fundamental incompleto, completo, nível médio, superior e técnico.

Dependendo da vaga escolhida, os salários podem chegar até a R$ 3.206,98, com a carga horária variando de 30 a 40 horas semanais.

Para profissionais alfabetizados, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais, Operador Braçal e Zelador de Cemitério.

Aqueles com o ensino fundamental incompleto podem optar pelos cargos de Armador, Auxiliar de Pedreiro, Cozinheira, Encanador, Jardineiro, Mecânico Diesel, Merendeira, Operador de Máquinas Pesadas e Rodoviárias, Operador de Vaca Mecânica, Pedreiro, Soldador e Vigilante.

As vagas disponíveis para pessoas com nível fundamental completo são Eletricista de Veículos, Maqueiro e Motorista.

As oportunidades para os goianos com ensino médio completo são Agente Administrativo Escolar, Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Laboratório de Anatomia, Cuidador, Fiscal Municipal e Recreador.

Para nível superior, é possível escolher diferentes áreas de atuação, como Assistente Social, Bibliotecário, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Professor e Psicólogo.

Por fim, aqueles com contam com nível técnico podem se candidatar para os cargos de Eletricista, Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo site do Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), banca escolhida para organizar o certame, do dia 29 de março até as 17h do dia 28 de abril.

Cada nível de escolaridade possui uma taxa de inscrição diferente, podendo variar entre R$ 50 e R$ 140.

Vale ainda ressaltar que em algumas situações específicas, o candidato poderá solicitar a isenção desta tarifa.

As etapas do concurso público também variam de acordo com a vaga escolhida pelo goiano, podendo contar com prova objetiva, prova prática, prova discursiva, prova de redação, prova de títulos e/ou curso de formação.

No entanto, para todos os cargos disponíveis, o candidato terá que ser aprovado em uma prova discursiva com 40 questões.

Para as vagas específicas, os interessados devem se preparar para alguns conteúdos que envolvem a área de atuação desejada, como Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais de Goiás e de Goiatuba, Noções de Informática, Legislação Municipal, Conhecimentos Específicos, Saúde Pública e Conhecimentos sobre Educação.

A expectativa é de que a prova objetiva seja aplicada para todos os concorrentes no dia 21 de maio.

Interessados em realizar a inscrição podem sanar todas as dúvidas por meio do edital publicado no site do Instituto Verbena, ou então pelo e-mail [email protected]