Porteira de condomínio de Goiânia é demitida após denunciar assédio de colega de trabalho

Vítima relatou que, em certa ocasião, o homem teria a empurrado para dentro de um banheiro e tentado beijá-la a força

Natália Sezil - 03 de dezembro de 2024

Fato teria acontecido no Setor Bueno, Região Sul de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Tentativas de agarrá-la, palavras de baixo calão e a demissão do trabalho: foi isso o que uma porteira, de 37 anos, relatou ao denunciar um caso de importunação sexual em um condomínio residencial no Setor Bueno, na Região Sul de Goiânia.

De acordo com ela, o caso já vinha acontecendo desde o início de novembro, quando um colega de trabalho, de 35 anos, também porteiro, teria tentado agarrá-la pelas costas.

Ela contou que, em certa ocasião, o homem a teria empurrado para dentro de um banheiro e tentado beijá-la à força, além de sempre se referir a partes do corpo dela.

Com o passar do tempo e as negativas da mulher, a situação teria escalado, em uma tentativa de prejudicar o dia a dia da vítima.

Ele teria começado a chegar atrasado nas trocas de turno, impedindo a porteira de buscar a filha na escola no horário certo, por exemplo.

Eventualmente, a situação culminou na demissão da mulher.

Diante de tudo isso, a denúncia foi formalizada em uma delegacia da Polícia Civil (PC) e deve passar por investigação.