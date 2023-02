Após sobrevoar região afetada por chuvas, Lula se encontra com Tarcísio

CAMILA TURTELLI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está reunido com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Teatro Municipal de São Sebastião, no litoral norte paulista. Mais cedo, o presidente sobrevoou as regiões mais afetadas pelas chuvas do fim de semana. Os dois devem participar em breve de uma coletiva de imprensa, juntamente com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), e ministros do governo Lula. Eles devem anunciar medidas para conter a crise.

Trinta e seis pessoas morreram na região por consequência das chuvas. Outras 228 estão desalojadas, e 338, desabrigadas. O governador de São Paulo decretou estado de calamidade pública por 180 dias em seis cidades atingidas pelas fortes chuvas no litoral do estado.

Lula estava de férias na Bahia, mas interrompeu o descanso devido à tragédia. Ele havia embarcado para Salvador na sexta-feira (17) e a intenção era passar o Carnaval na Base Naval de Aratu, localizada a cerca de 30 km da capital da Bahia.

ALERTA DA DEFESA CIVIL

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para todo o litoral paulista sobre previsão para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo em algumas regiões do estado. A população deve ficar atenta a sinais de risco, como movimentação do solo, postes e árvores inclinadas, além de rachaduras nas paredes ou portas e janelas emperrando repentinamente.