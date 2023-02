Nervoso, Zeca Pagodinho bebe dois copos de cerveja de uma vez para relaxar na Sapucaí

MÔNICA BERGAMO E ANA CORA LIMA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Grande Rio já iniciava o seu desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, quando Zeca Pagodinho chegou à avenida para subir no último carro da escola de samba.

De blusa azul, calça branca e sapatos brancos, o homenageado da agremiação tentou cumprimentar as pessoas que o aguardavam na concentração. Mas, com 15 seguranças ao seu redor, foi impossível.

Se mostrando extremamente nervoso, Zeca pediu dois copos de cerveja que tomou de uma só vez para poder relaxar.

O cantor admitiu sentir uma aceleração no coração e estar preocupado com a altura onde ficaria posicionado na alegoria. “Vai ter uma cadeira?”, perguntou. Com a resposta afirmativa, vinda de um dos componentes da diretoria da escola, Zeca sorriu.

Já posicionado em seu lugar, Zeca cumprimentou os amigos, atendeu a uma ligação e tirou do bolso um lenço com um defumador em pó, para trazer boas energias, espalhando o seu conteúdo pelo ar. E assistiu o desfile até a hora de entrar na avenida.

O sambista vestiu o paletó, bebeu mais um copo de cerveja e se emocionou com os gritos da arquibancada do setor 1.