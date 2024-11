Rupert Grint, de ‘Harry Potter’, é condenado a pagar mais de R$ 13 milhões em impostos

O ator de “Harry Potter” Rupert Grint, 36, foi condenado a pagar 1,8 milhão de libras (cerca de R$ 13,7 milhões) após perder uma disputa legal com as autoridades fiscais do Reino Unido, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Grint, que interpretou Rony Weasley na franquia de filmes da saga de J.K. Rowling, foi informado de que deveria pagar o valor em 2019, quando a HMRC, departamento britânico responsável pela coleta de impostos, questionou suas declarações de imposto.

A agência afirmou que Grint declarou erroneamente 4,5 milhões de libras (cerca de R$ 34 milhões) de rendimentos residuais dos filmes –dinheiro de vendas de DVDs, sindicância de TV, direitos de streaming e outras fontes.

Esse valor foi declarado como um ativo de capital em vez de renda regular, que está sujeita a uma taxa de imposto muito mais alta.

Os advogados de Grint apelaram, mas, após anos de disputas, a decisão contra o ator saiu esta semana. A juíza Harriet Morgan disse que o dinheiro “derivou substancialmente todo o seu valor das atividades do Sr. Grint” e “é tributável como renda.”

Grint estrelou todos os oito filmes de “Harry Potter” entre 2001 e 2011 como Rony, o melhor amigo do jovem bruxo, e calcula-se que tenha ganhado cerca de 24 milhões de libras com o papel.

Não é a primeira vez que os assuntos fiscais do ator são objeto de processos. Ele já havia perdido uma batalha judicial separada sobre um reembolso de impostos de 1 milhão de libras em 2019.

O ator foi procurado pelo jornal britânico para comentar o caso, mas não havia se pronunciado até a publicação desta reportagem.