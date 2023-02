Esposa surpreende ao contar por que topou aceitar dividir marido com outras duas mulheres

Viralizou recentemente na internet a história de uma família que, inicialmente, era composta apenas de uma dupla, porém decidiu inserir mais duas esposas na relação e acabaram aderindo o poliamor como estilo de vida.

April conheceu Nick Davis na faculdade, há mais de 15 anos e se casou com ele. Eles vivem em Colorado (EUA). No entanto, a norte-americana precisava lidar com a incessante necessidade do homem, entre quatro paredes.

“Nick é demais para lidar na cama. Nick é demais para lidar em geral com sua personalidade. É bom poder ajudar”, afirmou April, de 38 anos. Ela confirmou ter buscado a terceira integrante para a auxiliar.

Jennifer, atualmente com 25 anos, conheceu April e elas se adoraram. Apesar de não se relacionarem, por serem heterossexuais, ambas toparam dividir o marido Nick, que é desempregado.

“Ficou evidente para mim que ela era uma ótima pessoa, havia muito intelecto naquele grande cérebro dela e eu sabia que Nick a acharia atraente”, comentou a primeira esposa.

“Seria difícil tentar satisfazer meu desejo sexual com um relacionamento monogâmico. É muita pressão para um indivíduo. Uma pessoa só aguenta um certo limite”, declarou Nick.

Ainda disposto a mais uma integrante, o esposo insaciável e as mulheres concordaram em aderirem mais uma mulher ao casamento. Com isso, Danielle conheceu a família e se apaixonou pela ideia.

Com 22 anos, a nova participante do poliamor engravidou de Nick e, assim, os quatro realizaram uma cerimônia informal para fidelizar a união. Confira!