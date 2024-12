Jovem viraliza ao comparar gírias goianas com as de outro estado: “Goiás é bão demais”

Registro conta com diversos comentários de usuários rindo das descobertas feitas

Pedro Hara - 08 de dezembro de 2024

Jovens apresentaram aos usuários diferenças entre gírias nos estados. (Foto: Reprodução)

Um vídeo com mais de 80 mil visualizações está viralizando no TikTok e mostra diferença entre as expressões utilizadas em Goiás com as do Amapá.

Postado pela usuária Nalanda Delita, o registro traz algumas gírias como “uai”, “bateu as botas”, “comédia”, “mão de vaca” e os equivalentes no estado da região Norte do Brasil.

No ar há pouco mais de duas semanas, o vídeo conta com diversos comentários de usuários dando risadas das expressões e apontando outras que foram esquecidas por ela.

Outros se divertiram com a maneira que as gírias são faladas no Amapá e brincaram com as descobertas.

“Eu sendo amapaense morando em Goiás”, comentou uma. “Amo meu país Goiás”, disse outra.

“Goiás é bão demais”, disse mais uma internauta, colocando verdadeiramente o sotaque “para jogo”.