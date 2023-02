Entre as casas astrológicas, existem alguns signos que vão desmascarar em breve uma pessoa que se faz de santa, fiel e amiga, mas que na verdade só quer o seu mal e está há poucos passos de te passar uma rasteira.

Esses nativos desconfiados dificilmente são passados para trás, por terem um faro impressionante para pessoas falsas e traidoras. E, dessa vez, não será diferente.

Eles têm um poder de percepção impressionante e, com isso, acabam se ferindo menos. Mas é preciso ter cuidado na hora de “desmascarar”. É bom ter boas e concretas provas contra esse alguém.

Caso contrário, é bem possível que você ainda leve uma má fama de mentiroso ou invejoso. Saiba onde está pisando, pois essa pessoa está bem próxima.

Confira os signos que vão desmascarar em breve uma pessoa que se faz de inocente:

1. Escorpião

O escorpiano é totalmente desconfiado de todos que o rodeiam e morre de medo de ser traído e enganado. Ele repudia todo tipo de traição.

E, dessa vez, a desconfiança não está errada. Existe uma pessoa muito próxima interessada em ocupar o seu lugar, tanto profissional como social.

É bom abrir os olhos para quem está te chamando de amigo e sendo muito “companheiro de todos os momentos”. Logo mais será o momento ideal de desmascarar esse falso.

2. Câncer

Os cancerianos levam uma boa fama de serem feitos de bobos com facilidade, mas isso se deve ao fato de serem muito emocionais e se encantarem demais com as pessoas.

Porém, nada abona o fato de que são atentos aos detalhes e sabem exatamente entender quando existe maldade ou não por perto. Continue de olho, logo mais as máscaras cairão.

Alguém bem próximo tem observado cada passo do nativo e isso pode ser muito perigoso.

3. Virgem

Por fim, o virginiano também é um signo altamente observador, crítico, seletivo e complexo. Quem está tentando derrubá-lo não faz a menor ideia de com quem está lidando.

Com isso, a farsa cairá nos próximos dias. Não adianta tentar mentir para essa casa. Eles são bastante espertos mesmo e possuem um faro impecável.

