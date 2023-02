Existem alguns signos que não conseguem esquecer um antigo amor e carregam consigo todas as lembranças, se torturando cada vez com as mágoas, mas isso precisa mudar urgentemente.

Acontece que uma surpresa do destino está prestes a acontecer para essas casas e, caso não estejam livres e preparadas, poderão perder a grande chance de amar muito e ser feliz outra vez.

A vida tentará te entregar uma nova oportunidade romântica. Esse amor antigo já ficou para trás e não há mais como reviver os momentos. Na verdade, esse é o momento exato de dar um basta em tudo e jogar todos os pertences, fotos e presentes no lixo.

Escute essa dica valiosa do horóscopo: não é possível consertar o passado. O presente já está correndo e o futuro só depende de você. Permita-se ser feliz e destranque as portas do coração, pois um grande amor está virando a esquina.

Conheça agora os 3 signos que não conseguem esquecer uma paixão antiga e terão uma surpresa:

1. Touro

Essa segunda casa do zodíaco é bem complicada no campo emocional. Isso porque os taurinos – apesar de serem bem decididos – são péssimos em fechar ciclos com pessoas que tanto amaram.

Eles se sabotam construindo uma ideia de “para sempre” e acabam se tornando reféns das próprias idealizações. Porém, agora será necessário girar a chave, abandonar essa bagagem pesada e dar passos maiores.

Não dá para sofrer eternamente por um relacionamento fracassado. Está tudo bem. Uma nova pessoa tem chegado de mansinho e você não poderá se privar para sempre. Estoure a bolha!

2. Virgem

O virginiano é outro nativo que, apesar de ser super decidido em outras áreas da vida, fica preso ao passado – silenciosamente – por não conseguir se desprender da ideia de que tudo acabou e ele foi abandonado.

Pasme: existem pessoas que vão embora sim, que são passageiras e servem apenas para deixar alguns traumas e ensinamentos vitais para todos com quem se relacionam.

Um novo amor tem tentado entrar nesse coração rígido e detalhista, mas está difícil conseguir acesso. Seja mais flexível. Você merece ser feliz, nativo!

3. Libra

Por fim, o libriano – diferentemente dos outros dois signos – não esquece o passado por outro motivo. A verdade é que o libriano não lida muito bem com a ideia de que foi substituído. Isso fere profundamente o seu ego.

A ideia do nativo é manter o equilíbrio exato em conhecer novos ficantes e não deixar o ex seguir a vida. O problema é que isso é extremamente tóxico para ambos.

No fim, nenhum dos dois seguem de fato a vida e permanecem refém dos sentimentos que já cultivaram anteriormente. A dica é: chega! Há boas surpresas chegando para vocês, inclusive um namoro saudável.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!