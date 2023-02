Políticos e autoridades de Goiás manifestam pesar pela morte de Dona Iris de Araújo

A notícia da morte de Dona Iris de Araújo nesta terça-feira (21), em Goiânia, foi recebida com tristeza e pesar pelas autoridades políticas do estado, que se manifestaram prestando condolências à família. O legado da ex-primeira dama da capital e de Goiânia, que não resistiu a complicações de uma cirurgia feita no final de semana, também foi exaltado nas homenagens a ela.

Em nota, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) decretou luto oficial de três dias e desejou força aos familiares da ex-deputada federal. “Neste momento de grande pesar, elevamos o pensamento a Deus para que console o coração dos filhos Cristiano, Ana Paula e Adriana, netos, familiares, amigos e todos os que admiram a trajetória de nossa eterna Dona Iris”, declarou.

Goiás e o Brasil perdem uma das mais expressivas lideranças femininas, que ao longo de décadas esteve na linha de frente na defesa dos direitos das mulheres e dos ideais democráticos. pic.twitter.com/6liyrrcBUv — Rogério Cruz (@rogerioodacruz) February 21, 2023

O governador Ronaldo Caiado (UB), por sua vez, usou as redes sociais para exaltar a história da ex-parlamentar e lembrou do trabalho dela no Congresso Nacional. “Fomos colegas na Câmara Federal e testemunho que ela exerceu seus mandatos com coragem e altivez. Dona Iris foi sempre uma voz em defesa do povo goiano”, escreveu.

Com muita tristeza, eu e Gracinha Caiado recebemos a notícia do falecimento de Iris de Araújo Rezende Machado. Viúva do saudoso Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos, Dona Iris exerceu grande protagonismo na política goiana. pic.twitter.com/xgXnObDwIZ — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) February 21, 2023

Já o vice-governador Daniel Vilela (MDB) ressaltou o protagonismo de Dona Iris enquanto mulher atuante na política. “Ela marcou a história da política em Goiás e no país, e deixa uma imensa lacuna dentro do nosso MDB. Seja como parlamentar ou como primeira-dama do estado e da capital, Iris de Araújo enfrentou com muita coragem e ousadia toda e qualquer dificuldade relacionada à participação da mulher na política”, afirmou.

O presidente da Federação das Índustrias do Estado de Goiás (FIEG), Sandro Mabel, é outra autoridade a reconhecer o legado de Dona Iris para os goianos. “É um ícone da política goiana, com um trabalho reconhecido como parlamentar e como primeira-dama”, disse por meio de nota.

Manifesto meu profundo pesar à amiga Ana Paula e a seus irmãos, pela partida de sua mãe, a eterna Dona Iris. Como primeira-dama e deputada, Iris teve papel relevante na área social e sempre atuou na política com muita honradez. — Sandro Mabel (@sandro_mabel_) February 21, 2023

Dona Iris passou por uma cirurgia no pulmão no último fim de semana e morreu após apresentar complicações do procedimento. Ela estava internada no Hospital Albert Einstein, em Goiânia. Viúva do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, com quem foi casada por mais de 50 anos, também exerceu dois mandatos na Câmara Municipal da capital.