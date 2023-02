E a síndrome do coração pós feriado, já ouviu falar?

O termo foi introduzido em 1978 para descrever a ocorrência de uma perturbação aguda do ritmo cardíaco em pessoas aparentemente saudáveis, após um episódio de consumo pesado de álcool, ou seja, “binge drinking”.

Quando pode ocorrer?

É mais frequente após finais de semana ou feriados como Natal, Ano Novo, e Carnaval, momentos em que o aumento da ingestão de álcool é comum e exagerado.

Quais sintomas?

Palpitações e sensação de coração acelerado.

Pode se manifestar em indivíduos saudáveis e sem história de cardiopatia (doença no coração),como: arritmias cardíacas, geralmente fibrilação atrial, porém também podendo ocorrer taquicardia atrial paroxística, flutter atrial, extrassístoles ventriculares e após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

Há também um maior risco de morte súbita cardíaca, com o abuso de álcool, aumentando com a quantidade consumida, independentemente se há ou não doença cardíaca já instalada.

E o que acontece no coração?

A ingestão alcoólica aguda age no sistema de condução cardíaco, retardando a condução, o que facilita a reentrada, que é um dos principais mecanismos subjacentes ao desenvolvimento de arritmias cardíacas.

Outros mecanismos envolvidos são o encurtamento do período refratário e o aumento da atividade simpática.

E como tratar?

A alteração cardíaca tende a desaparecer com a abstinência alcoólica, não deixando doença cardíaca residual.

Mas se piora de sintomas, procure o pronto-socorro mais próximo!

Portanto, controle o consumo de álcool, e se já tiver alguma doença cardíaca ou arritmia, procure o cardiologista.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor.

