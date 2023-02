Professor da UFG vai assumir cargo no Ministério da Educação

O professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Laerte Guimarães Ferreira Júnior, de 57 anos, foi indicado para assumir a Diretoria de Programas e Bolsas (DPB) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

A indicação partiu de Mercedes Bustamante, nova presidente da fundação vinculada ao Ministério da Educação.

O docente já teria aceitado a proposta, e embora ainda não nomeado oficialmente, ele já mantém contato com a equipe que irá trabalhar.

“Nesse cargo na Capes vou pensar em todo o Brasil, mas o convite é uma deferência para a UFG que a cada ano vem ganhando importância na ciência e na pesquisa. Acredito que vou trazer alguma contribuição”, afirmou Laerte ao O Popular

O ex-pró-reitor de Pós-Graduação da UFG explicou também que a DPB coordena justamente das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado do País, que totalizam cerca de 100 mil bolsas.

Recentemente, elas receberam um reajuste de 40%, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última quinta-feira (16).

“Isso demonstra o papel da pós-graduação para o desenvolvimento científico-tecnológico-econômico-social do País. E demonstra que o governo e, em particular, o presidente, reconhece esta importância”, disse Laerte, no site oficial da UFG.

Histórico

Laerte Guimarães Ferreira Júnior é graduado e possui mestrado em Geologia pela Universidade de Brasília (UnB), além de ser doutor em Ciência do Solo / Sensoriamento Remoto pela University of Arizona (2001).

É também professor titular da UFG, onde participa, na condição de membro permanente, do Programa de Pós-Graduação em Geografia (CAPES nota 5) e do Programa Multidisciplinar em Ciências Ambientais (CAPES nota 6).

Entre 1994 e 2017, criou e coordenou o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás (LAPIG), uma das principais referências no país quanto ao processamento, análise e distribuição de dados via satélite de resolução espacial moderada aplicados ao monitoramento biofísico-ambiental e governança territorial.