Vereadores de Aparecida de Goiânia derrubam veto de Vilmar Mariano e aprovam salário de R$ 27,6 mil a partir de 2025

Valor coloca os representantes do Legislativo aparecidense entre os mais bem pagos do Brasil

Pedro Hara - 04 de dezembro de 2024

Plenário da Câmara de Aparecida de Goiânia. (Foto: Marcelo Silva)

A Câmara de Aparecida de Goiânia derrubou o veto do prefeito Vilmar Mariano (UB) ao aumento dos salários dos vereadores, mantendo-os em R$ 27,6 mil a partir de 2025.

Sandro Oliveira (MDB), Gleison Flávio (PL) e Willian Panda (PSB) votaram contra, enquanto 19 parlamentares optaram por manter a decisão.

Com a manutenção do novo valor, os vereadores de Aparecida terão os maiores vencimentos entre os representantes do Legislativo no Brasil.

O projeto agora segue para publicação no Diário Oficial do Município.