Duelo entre jacaré e sucuri é filmado e tem desfecho surpreendente; veja

Viralizou nas redes sociais um vídeo surpreendente de um duelo acirrado entre um jacaré e uma sucuri em um esgoto, no meio de uma cidade brasileira. O caso tem chamado atenção de internautas.

Nas cenas capturadas por dois homens, é possível visualizar os dois répteis se encontrando. No primeiro momento, rapidamente o jacaré abocanha a cauda da cobra.

Com mandíbulas extremamente fortes, dificilmente alguma presa consegue escapar deste animal. No entanto, a sucuri pôde ser mais rápida e esperta, optando por enrolar o restante do corpo ao redor do predador.

Como a cabeça da serpente ainda estava ilesa, ela mergulhou e, sorrateiramente, prendeu o jacaré, dando algumas voltas nele e iniciando o processo de constrição.

Mais que depressa, o predador soltou a sucuri e a luta continuou acirrada. Os cinegrafistas narraram toda a situação, porém acabaram encerrando a filmagem antes da conclusão do duelo.

Não foram divulgadas a localização do caso, nem mesmo se restaram sobreviventes. Apesar disso, as cenas são impressionantes e valem a pena serem conferidas. Veja!