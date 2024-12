Placa colocada na porta de oficina mecânica chama atenção de motoristas

Faixa com homenagem foi compartilhada nas redes sociais e acumula mais de 1,5 milhões de visualizações

Isabella Valverde - 10 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Janilton Correa, um mecânico da Zona Leste de São Paulo, chamou atenção de inúmeros motoristas ao decidir colocar uma placa especial na porta de sua oficina.

O motivo? Puro orgulho da filha, que aos 24 anos se formou em medicina.

Emocionada, Nathalia Fernandes compartilhou a homenagem que recebeu do pai nas redes sociais e acabou viralizando com a publicação, alcançando mais de 1,5 milhão de visualizações no TikTok e Instagram.

Com uma música de Zeca Pagodinho e a frase: “Parabéns, filha, pela conquista. Dra. Nathalia Cofer. A favela venceu”, Janilton colocou na porta de sua oficina uma enorme placa amarela com um significado para lá de especial.

Impossibilitado de comprar um anel de formatura, o mecânico decidiu homenagear a filha de uma forma diferente, mas mesmo assim marcante.

Em entrevista ao G1, Nathalia contou que se sentiu extremamente tocada ao ver a surpresa que o pai havia preparado para celebrar a sua vitória.

Segundo a jovem, a luta para conseguir cursar medicina em uma faculdade particular foi bastante árdua, com os pais chegando a vender alguns itens pessoais para ajudar com os custos.

A homenagem recebida por meio da placa chamou não só a atenção de motoristas que deixavam seus carros na oficina, como também de vizinhos, que foram até o local para parabenizar a jovem.

