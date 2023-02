“Quarto de motel ou prisão?”, questiona Caiado sobre visitas íntimas em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), polemizou ao questionar o pedido de suspensão da Lei Estadual nº 21.784 que proíbe visitas íntimas nos presídios do estado.

“Vamos construir um quarto de motel ou vamos fazer prisão?”, indagou Caiado, em coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (23).

O governador fez diversas ressalvas contra a medida. Ele citou que ela coloca em risco a vida dos policiais penais e que a visita íntima deve ser avaliada de forma individual para cada detento.

“Visita íntima é uma regalia e não um direito. Temos que ter responsabilidade sobre esse assunto. Como um estuprador ou um autor de feminicídio poderá ter direito a visita íntima?”, apontou.

Caiado ainda afirmou que faria uma reunião ainda nesta quinta-feira (23) com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), Carlos França, para discutir a questão.

Enquanto isso, as visitas íntimas seguem proibidas nas penitenciárias do estado de Goiás.