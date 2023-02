‘Hogwarts Legacy’ alcança ‘Elden Ring’ com 12 milhões de cópias em duas semanas

“Hogwarts Legacy”, jogo da Warner Bros. Games ambientado no universo de Harry Potter, já lucrou U$850 milhões (R$ 4,6 bilhões) e vendeu mais de 12 milhões de cópias ao redor do mundo desde que foi lançado há duas semanas. A marca de unidades vendidas é a mesma alcançada por “Elden Ring”, vencedor de jogo do ano no último The Game Awards.

É o lançamento mais bem-sucedido da empresa de jogos, que também é responsável por “Batman: Arkham” e “Mortal Kombat”. Os números, anunciados nesta quinta-feira (23) pela WB Games, compreendem as vendas em todas as plataformas em que a obra está disponível -PlayStation 5, Xbox Series X e S e computador. É o lançamento mais bem-sucedido da empresa de jogos, que pertence ao grupo Warner Bros. Discovery.

Desde o anúncio do jogo, em 2020, o jogo tem sido alvo de críticas por sua associação com JK Rowling, acusada de transfobia por seus comentários nas redes sociais. Porta-vozes da Avalanche, pequena produtora do jogo, e da Warner, garantiam que ela não se envolveu diretamente com a criação de “Hogwarts Legacy -o que não parou movimentos de boicote, sustentados na ideia de que a escritora ainda ganharia dinheiro com a obra.

Mas o estardalhaço não impediu o sucesso do jogo, que vem batendo recordes. De acordo com dados fornecidos pela Warner Bros. Games ao portal Variety, do lançamento do jogo em 10 de fevereiro até o dia 21, o jogo tinha sido jogado por 267 milhões de horas, somando o tempo de todos os jogadores.