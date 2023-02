Último dia para moradores de Anápolis trocarem eletrônicos, alimentos e recicláveis por mudas de árvores nativas

Os anapolinos interessados em adquirir mudas de plantas nativas do Cerrado devem se atentar, pois acontece nesta sexta-feira (24) o último dia da edição do projeto Troca Consciente.

As trocas serão realizadas no Viveiro Municipal de Anápolis, localizado na Avenida Universitária, número 4001, e está prevista para seguir enquanto durarem os estoques. Lembrando que a ação seguirá até às 15h.

Na ação, os interessados entregam alimentos não perecíveis, eletrônicos ou materiais recicláveis, e ganham em troca mudas de plantas.

No momento da troca, os participantes podem escolher dentre diversas opções de árvores nativas do bioma, sendo elas de angico, tamarindo, jatobá, amora, caju, bálsamo, jacarandá, moringa, araçá, tamboril, oití, jenipapo, jamelão, guapeva, goiaba, guapuruvu, aroeira, mutamba, ipê (Amarelo, Rosa, Roxo, Branco), café e manga.

Para participar basta apenas levar ao Viveiro Municipal os itens que deseja trocar, como por exemplo, garrafas pets, embalagens, garrafas de leite, latinhas, pilhas, baterias, celulares, teclados ou alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar.

A quantidade de mudas irá depender do número de itens doados. Desse modo, doando entre 20 e 40 unidades de materiais recicláveis, será possível adquirir 10 plantas, acima de 41 unidades, 20.

No caso de materiais eletrônicos, na doação de 5 a 15 unidades, os anapolinos receberão em troca 10 mudas, acima de 16 unidades, serão doadas 20.

Por fim, aqueles que optarem por levar alimentos não perecíveis vão receber uma muda para cada quilo que for doado.

A iniciativa, pertencente ao programa Pró-Água, possui o objetivo de com as doações, incentivar a população a plantar árvores pela cidade, contribuindo assim para o reflorestamento e para a preservação do Cerrado.