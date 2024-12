Idoso fica ferido após desentendimento com dono de pet shop em Anápolis

Caso foi registrado na delegacia e deve ser investigado pela Polícia Civil

Beatriz Bueno - 30 de novembro de 2024

(Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Anápolis iniciou investigações sobre um incidente ocorrido no Conjunto Raul Balduino, envolvendo um comerciante, de 41 anos, e um idoso de 90, que ficou com sérias lesões pelo corpo.

O caso aconteceu na tarde deste sábado (30), quando o senhor alegou ter sido empurrado durante uma discussão com o proprietário de um pet shop, que seria o responsável por um cachorro que teria feito necessidades na calçada dele.

Segundo a versão do idoso, ele se feriu após cair devido ao empurrão enquanto conversava com o comerciante sobre o ocorrido. Com isso, ele ficou com um forte sangramento na cabeça e escoriações nos cotovelos.

No entanto, o dono do pet shop apresentou uma versão diferente, dizendo que o idoso chegou ao estabelecimento alterado, tentando quebrar a porta de vidro e destruir mercadorias da loja.

O empresário afirmou que tentou ajudar a vítima após a queda, mas foi chutado e impedido de prestar socorro. Testemunhas confirmaram a versão do proprietário do pet shop.

Diante das divergências, o caso foi registrado em uma delegacia da Polícia Civil, que segue com a investigação para esclarecer os detalhes e apurar as responsabilidades.

O idoso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde. Já o comerciante foi encaminhado à Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.