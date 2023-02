Viaturas e helicóptero da polícia são utilizados para procurar grupo que roubou joalheria em Goiânia

Após quatro pessoas assaltarem uma joalheria presente no Centro de Goiânia, no final da manhã desta sexta-feira (24), a diversos batalhões da Polícia Militar (PM) estão mobilizados percorrendo a capital à procura dos suspeitos.

O veículo que os criminosos utilizaram para cometer o crime foi localizado pelos agentes abandonado na divisa do Jardim Novo Mundo com o Jardim Brasil. A informação é do Mais Goiás.

Agora, os militares seguem pela região em busca dos suspeitos, contando até mesmo com a ajuda de um helicóptero do Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer).

Testemunhas apontam que além das joias, o grupo criminoso também teria roubado a arma de um policial que se encontrava na joalheria.

De acordo com TV Anhanguera, apenas um suspeito de participação no crime foi identificado até o momento.