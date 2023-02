Anápolis está com vagas em cursos gratuitos para mulheres que querem ingressar no mercado de trabalho

O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e a Justiça do Trabalho estão oferecendo dois cursos gratuitos para qualificação de mulheres em Anápolis.

Por meio do projeto “Mais Um Sem Dor”, as interessadas podem se inscrever nos cursos de Assistente de Cozinha e Costura Industrial.

As vagas são oferecidas prioritariamente para mulheres (cis e trans); mulheres negras; mulheres imigrantes; mulheres vítimas de violência doméstica; que perderam filhos por morte violenta; dentre outras.

O curso de Assistente de Cozinha terá duração de 30 dias, com aulas nos turnos matutino (8h às 12h) e vespertino (13h às 17h).

Já o de Costura Industrial se estende por 60 dias, com aulas nos mesmos horários ofertados para a primeira formação.

As selecionadas receberão vale-transporte, auxílio-lanche e bolsa de custeio. Além disso, após a conclusão do curso, todas contarão com suporte especializado para inserção no mercado formal de trabalho.

A inscrição e o curso são gratuitos. As vagas são limitadas e há um processo de seleção para verificar se o perfil da candidata se enquadra nos critérios do projeto (pessoas em vulnerabilidade socioeconômica).

Para se inscrever, a pessoa interessada deve preencher um formulário online, disponível para acesso no site do MPT-GO.

A previsão é de que as aulas tenham início em março, no Senai Roberto Mange, no bairro Jundiaí.