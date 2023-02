Bombeiros são acionados para conter incêndio em prédio comercial de Aparecida de Goiânia

Moradores da Vila São Thomaz, em Aparecida de Goiânia acordaram com um susto, nesta manhã de sábado (25). Isso porque um princípio de incêndio foi percebido no alto de um prédio comercial do bairro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas já foram controladas. Segundo as autoridades, foram deslocados para o local um total de 8 viaturas e 15 militares.

O prédio foi evacuado e apenas uma vítima precisou de cuidados.

De acordo com a corporação, ela estava na sacada do prédio foi orientada pelos bombeiros para se retirar do local. Embora confusa, não apresentava ferimentos.

Até o momento da publicação desta reportagem, a causa do incêndio ainda não foi divulgada, mas os agentes seguem no local, onde deverá ser realizada a perícia.