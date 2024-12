Homem procura a polícia após cansar de sofrer racismo em grupo de futebol: “corno preto ”

Mesmo sofrendo inúmeras ofensas, vítima ainda foi removida da conversa por um administrador

Thiago Alonso - 03 de dezembro de 2024

Delegacia Estadual de Atendimento às Vítimas de Crimes Raciais e de Intolerância, em Goiânia. (Foto: Google/ Deacri)

Um homem, de 42 anos, procurou a polícia nesta segunda-feira (02), em Goiânia, relatando ter sido vítima de racismo em um grupo de WhatsApp de futebol amador.

Segundo a vítima, as ofensas já eram comuns, mas se intensificaram nos últimos dias, sempre provenientes por parte de um dos integrantes do chat.

No relato, o homem afirmou que vinha sendo injuriado recorrentemente, com o suspeito o chamando de “preto do pé inchado”, “corno preto”, além de dizer que ele era “burro e preto” pois “não havia recebido educação”.

Cansado das ofensas, a vítima, se sentindo discriminada, se dirigiu a uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde denunciou o suposto autor.

Não contente, ele ainda destacou que, após confrontar o suspeito sobre os xingamentos, ambos foram removidos, momento em que se sentiu “humilhado”, pois já fazia parte do grupo há quatro anos.

Agora, o caso poderá ganhar novos desdobramentos com uma investigação formal a ser realizada pela PC.