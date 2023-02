É de partir o coração a mensagem deixada por esteticista de Goiânia que foi morta pelo marido

“Eu quero me permitir ser mais feliz, eu quero ver o meu filho crescer”. Essa foi uma das frases contidas no vídeo publicado pela esteticista de Goiânia, Juscelia de Jesus Silva, encontrada morta em Abadia de Goiás, após sair de casa para realizar uma entrevista de emprego, antes da realização do crime.

Na gravação divulgada no TikTok, a profissional revela algumas das principais prioridades dela na vida e, depois, ressalta a vontade de viver.

Em um dado momento do vídeo, publicado em outubro de 2022, a vítima chega até a divulgar uma fotografia em que ela aparece ao lado da filha.

“Eu não quero desperdiçar a vida que eu tenho pela frente, eu quero viver”, diz um trecho do áudio contido na gravação.

Ver essa foto no Instagram

Na rede social, Juscelia costumava compartilhar alguns relatos pessoais ligados à ansiedade, depressão e uma doença que ela contraiu que, segundo ela, afetou sua autoestima.

Vale relembrar que a mulher ficou desaparecida por sete dias e foi encontrada morta no dia 21 de fevereiro de 2023. Durante a investigação, um dos principais suspeitos apontado pelas autoridades foi o próprio marido da vítima, Reginaldo Nunes Moura, de 43 anos.

Em depoimento à Polícia Civil (PC), ele alegou que a ação foi motivada por uma discussão entre ele e a vítima sobre um dinheiro que os dois receberam na venda de um carro. O homem foi preso após ser encontrado em um hotel de Goianira, na noite da última quarta-feira (22).