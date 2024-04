Homem morre após carro sair da pista e bater contra mureta de proteção

Mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia

Gabriella Pinheiro - 29 de abril de 2024

Acidente GO-020, em Bela Vista de Goiás. (Foto: Reprodução/ Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, na manhã desta segunda-feira (29), para socorrer vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido na GO-020, na zona rural de Bela Vista de Goiás.

De acordo com a corporação, a situação aconteceu após um automóvel sair da pista e, na sequência, se chocar contra um guard rail – mureta/grade de proteção localizada às margens da pista.

Com o impacto, um homem, que trafegava no veículo, não resistiu e teve o óbito confirmado no local.

Segundo os bombeiros, uma mulher acabou ficando presa às ferragens do carro, sendo necessária a realização de um trabalho de desencarceramento.

Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), com vida.

A Polícia Técnico-Científica será acionada para investigar as circunstâncias envolvendo o acidente.