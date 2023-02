Jovem ajuda a amiga realizar desejo antes de se casar e só descobre no dia da festa do que ela foi capaz

Uma jovem recorreu a um fórum online para desabafar sobre a decepção que teve com um amiga após realizar o desejo dela, dias antes do casamento da parceira. O caso viralizou.

A moça, que não quis se identificar, explicou que foi convidada para a despedida de solteira da noiva, gastou cerca de £ 320 (cerca de R$ 2 mil) com o evento para deixar a colega feliz, porém ficou muito desapontada depois.

Isso porque apesar de serem amigas há muito tempo, a mulher que estaria casando decidiu não convidá-la para a cerimonia do grande dia, apenas para o dia no SPA, com massagens, tratamentos faciais e outros procedimentos.

No relato, a jovem explicou que, aparentemente, o evento será mais íntimo, apenas para familiares e isso a deixou menos desconfortável. No entanto, a ausência de convite não deixou de ser uma frustração.

Nos comentários, os usuários do fórum dividiram opiniões. Enquanto uns pontuaram que, por ser algo pequeno e reservado, é compreensível a noiva não ter convidado as amigas, outros alegaram que se elas são tão próximas, não custaria nada a convidar.

“Acho melhor conversar com ela e entender melhor, pois isso pode abalar a amizade de vocês”, sugeriu uma mulher.