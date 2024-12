Universidade de Harvard abre inscrições para mais de 160 cursos gratuitos e a distância; veja quais

Faculdade é uma das mais renomadas do mundo e mais antiga da história dos Estados Unidos

Gabriella Pinheiro - 09 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels)

Considerada uma das instituições mais renomadas do mundo, a universidade de Harvard está com mais de 160 cursos gratuitos e a distância abertos para qualquer pessoa interessada em expandir os respectivos conhecimentos.

A faculdade possui uma história que remonta a 1636 e é uma das mais antigas dos Estados Unidos (EUA). A iniciativa busca abrir as portas do conhecimento para o mundo e democratizar o acesso à educação de qualidade.

As oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, sendo possível escolher aquela que melhor alinhe os interesses e objetivos. Dentre as áreas disponíveis, estão: Arte e Design, Negócios e Gestão, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciência e Engenharia, Ciências Sociais, Desenvolvimento Educacional e Organizacional, Humanidades, Matemática e Análise de dados, Medicina e Saúde Pública e Programação.

Grande parte dos cursos de Harvard não exigem requisitos prévios, o que os torna ideais para iniciantes ou profissionais que estejam em busca de aprimorar e atualizar os conhecimentos nas mais diferentes áreas.

Contudo, alguns cursos específicos podem ter pré-requisitos. Um deles, por exemplo, é o “Métodos Quantitativos para Biologia”, que exige conhecimentos básicos de álgebra, além de dispositivo com acesso à internet para acompanhar as aulas e materiais e conhecimento em inglês (uma vez que as aulas serão ministradas no idioma).

A maioria dos cursos é oferecido no formato self-paced, em que a pessoa pode estudar no próprio ritmo, colocando os próprios horários, conforme a conveniência.

A inscrição pode ser feita por meio da plataforma HarvardX no site edX. Assim, explore a lista de cursos disponíveis e escolha o que mais lhe interesse. Depois, crie um cadastro na plataforma preenchendo os dados solicitados.

Vale destacar que apesar dos cursos de Harvard serem gratuitos, a emissão do certificado requer pagamento.

