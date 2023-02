Trânsito em frente ao HEANA se torna problema crônico na Avenida Brasil Norte

Após a ocorrência de um acidente envolvendo quatro carros e causando até mesmo um capotamento em frente ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), entrou em voga a atual situação do trânsito na região.

Enfrentando o fluxo diariamente, efetivos da unidade hospitalar revelaram ao Portal 6 que o caso já é considerado “crônico”, uma vez que desde a abertura da instituição nunca foi feito nada para resolver a problemática na Avenida Brasil Norte.

À reportagem, colaboradores apontaram que a questão se dá devido ao entra e sai de funcionários no estacionamento do hospital, que se torna caótico principalmente durante as trocas de turno, que ocorrem às 07h e às 19h.

“A entrada e saída ocorrem pela mesma porta, aí o pessoal tem que esperar os outros saírem para que possam entrar, e a fila acaba se formando”, disse uma das recepcionistas.

Uma médica da instituição sugeriu que uma das saídas para solucionar o problema do trânsito seria a presença da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) no local, que serviria tanto para coibir tais infrações quanto para observarem e buscarem soluções para a situação.

“Talvez seria uma opção fazer um acesso pela rua lateral, mas como ela é uma pista ainda menor que a Brasil, o problema poderia apenas migrar e afetar outro local”, apontou. Os funcionários do HEANA ouvidos pelo Portal 6 pediram para ter a identidade preservada.

Igor Lino Siqueira, diretor da CMTT, afirmou à reportagem que o órgão já havia feito uma proibição do estacionamento de veículos na lateral da Brasil Norte, já que este hábito compromete tanto a visibilidade para os veículos que entram e saem do estacionamento, quanto o fluxo normal da via arterial.

Além disso, apontou que esta irregularidade também interfere na estação de transporte coletivo, o chamado ponto de ônibus. O diretor sinalizou que para evitar a recorrência de estrangulamento da via, a proibição feita deve ser estendida, com providências imediatas.

“Nossa intenção é tomar providências de imediato, já iniciamos estudos da situação para garantir a segurança viária e a fluidez”, explicou, ressaltando que existe a necessidade de balancear as demandas específicas, como é o caso do trânsito durante as trocas de turno, assim como na própria avenida, nos momentos de maior fluxo.

O HEANA também foi procurado pelo Portal 6 e informou que tem conhecimento dos problemas enfrentados. “No intuito de contribuir com a resolução, ainda que a gestão do fluxo das vias não seja de responsabilidade da unidade hospitalar, como observado por esta reportagem, estamos avaliando outras medidas para as melhorias internas, como a revisão do fluxo do estacionamento, e revisão do acesso lateral. A unidade também se coloca à disposição para pensar e planejar conjuntamente, com os demais agentes responsáveis pela resolução”.