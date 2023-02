Boa notícia para quem está fazendo faculdade e quer começar atuar na área em Goiás

Uma boa notícia para quem está fazendo faculdade e quer começar atuar na área. O Governo de Goiás anunciou foram prorrogadas as inscrições no programa de Estágio do Estado.

O prazo terminaria nesta segunda (27), mas foi estendido até 06 de março, Outra novidade é ampliação do número de vagas, de 133 para 160 oportunidades, e a inclusão de novas formações, como agronomia, biologia, nutrição, entre outras.

O interessado pode se inscrever pelo portal da Escola de Governo e não há cobrança de taxa para participar.

Para se inscrever, os alunos de cursos de graduação devem estar regularmente matriculados e com comprovada frequência em cursos de ensino superior, especificados no edital, reconhecidos pelos órgãos regulamentadores.

Os aprovados vão atuar nos diversos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, de acordo com a necessidade das pastas.

Serão selecionados ainda estudantes para o banco de credenciados do programa, que poderão ser chamados futuramente.

Os estagiários vão receber bolsa composta por auxílio financeiro de R$ 1 mil e vale-transporte no valor R$ 100, além do seguro contra acidentes pessoais. A jornada de estágio será de quatro horas diárias, nos turnos matutino ou vespertino.

A seleção dos candidatos acontece pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Escola de Governo, em etapa única- de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, conforme datas definidas no cronograma do edital.

O período de estágio será de no mínimo seis meses e não excederá dois anos, consecutivos ou alternados. Para mais informações, consulte o edital.