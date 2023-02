Convidados decidem fazer surpresa e noivos ficam revoltados com o que aconteceu no casamento

A surpresa feita por um grupo de amigos gerou revolta nos noivos, que só descobriram da façanha no dia do casamento. Ele decidiram ir fantasiados para a cerimônia e tiraram toda a atenção dos pombinhos.

“Eu fiquei totalmente devastada. Era um momento especial na vida e a memória das pessoas que compareceram, com certeza, não será do momento em que eu disse sim”, afirmou a recém-casada no Reddit.

A mulher conta que as fantasias dos convidados foram ousadas. “Dinossauro, capetinha, zumbi, quando eu vi essa cena só quis chorar”, complementou.

Ela conta que, apesar do sentimento, agiu naturalmente para não estragar o dia. “Mas não consegui enxergar graça, meu marido também não”, escreveu, explicando que não sabe se vai perdoar os amigos.

Segundo o relato, os amigos não avisaram que iriam desse jeito. A turma fantasiada disse depois ao casal que queria lembrar os velhos tempos, onde eles costumavam zoar um ao outro.

A mulher disse também que os familiares, principalmente do marido, odiaram o que aconteceu. Afirmaram em uma briga que a culpa era dela, por cultivar más companhias e ser “fraca”.

Para ela, esta está sendo a maior provação que o relacionamento já passou. “Nunca imaginei que isso fosse causar tantos problemas. E nem um pedido de desculpas recebemos”, desabafou no fórum virtual.