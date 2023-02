Criança é levada para o HUGOL após ser agredida e ter os dentes quebrados pelo namorado da mãe

A tarde deste domingo (26) foi marcada por um ato covarde em Goiânia. Na ocasião, Eduardo Rosa Rodrigues, de 37 anos, foi preso em flagrante por lesão corporal dolosa. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito teria arremessado o filho da namorada ao chão, quebrando dois dentes do garoto, de apenas oito anos.

De acordo com a coorporação, a agressão foi consequência de uma briga entre o casal, que se deu início quando Eduardo, ao tentar sair com o carro, acabou colidindo com o portão da residência.

A criança, assustada com os gritos, começou a chorar, o que acabou irritando o homem. Após diversas ameaças, agarrou a criança pelos braços e o jogou em direção ao chão para que cessasse o choro.

O garoto foi levado pela mãe ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGOL), onde além de tratar dos dois dentes quebrados, foi necessário levar quatro pontos na boca. Além disso, foi constatada a presença de diversos hematomas no rosto e nos braços.

Depois dos cuidados médicos, a genitora acionou a PM, que se dirigiu até a casa do suspeito e efetuou a prisão. Eduardo foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, mas acabou sendo liberado após pagar uma fiança de R$ 2,6 mil.