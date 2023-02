Ponto turísticos em Anápolis passam a ter QR Code com informações e curiosidades dos locais

Com a tecnologia cada vez mais atrelada ao cotidiano dos anapolinos, é necessário, mais do que nunca, que ideias e criatividade sejam usadas para que a cultura e a história da cidade não se perca em meio a tantas novidades.

Pensando nisso, a Prefeitura de Anápolis instalou em 33 pontos turísticos e históricos do município, placas de identificação em formato de QR Code. Assim, basta apenas apontar a câmera do celular e realizar a leitura do código.

Em seguida, o visitante será direcionado a uma página na web com o material escrito sobre a história do local, além de uma galeria completa.

A medida não tem como único foco os turistas que visitam a cidade. Também é voltada para os anapolinos nascidos e criados na cidade e que diariamente convivem com esses parques, monumentos e locais importantes para a cultura e história de Anápolis sem sequer saber das trajetórias únicas por quais esses passaram.

O gerente de turismo, Jairo Leite, reiterou a importância de certos locais, como o museu, a base aérea, o mercado municipal e os parques ambientais para a construção da memória coletiva. “Estamos resgatando a história de nossa cidade”, concluiu.

Confira os 33 locais que receberam as novas placas:

Base Aérea de Anápolis

Central Parque Senador Onofre Quinan

Catedral Bom Jesus

Centro de Convenções de Anápolis

Centro de Cultura e Memória São Francisco

Estação Ferroviária de Anápolis

Estádio Jonas Duarte

Ginásio Internacional Newton de Faria

Ginásio Carlos de Pina

Kartódromo Internacional Razem Abrahão Elias Neto

Memorial Casa JK

Mercado Municipal Carlos de Pina

Morro da Capuava

Museu Histórico de Anápolis

Parque da Matinha

Parque Ipiranga

Parque da Jaiara

Parque da Liberdade

Parque das Águas

Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis

Parque JK

Parque Linear

Planetário de Anápolis

Praça Americana do Brasil

Praça Bom Jesus

Praça da Bíblia

Praça Dom Emanuel

Praça do Ancião

Praça Santana

Praça James Fanstone

Terminal Rodoviário

Clube Recreativo Anapolino

Jóquei Clube de Anápolis