Ano começou e quem é que não fez suas metas e desejou energias positivas para 2023? No geral, é muito importante mentalizar essa positividade para nossa vida. Isso porque, uma energia negativa é capaz de refletir em grandes problemas em nossas vidas.

Por exemplo, problemas financeiros, amorosos e até de saúde. Por isso, veja agora alguns sinais de que você está sendo vítima de negatividade, amanhã!

6 maneiras de saber se sua vida está ou não carregada de energia negativa

1. Cansaço

Primeiramente, o primeiro sinal que você pode notar é um cansaço inexplicável. Isso porque, a presença de energias negativas em nosso campo espiritual pode prejudicar a circulação de energia em nosso corpo.

2. Azar

Sabe quando tudo parece dar errado? Basicamente, isso pode significar a presença de negatividade em nossas vidas. Fique de olho!

3. Autoestima baixa

Ok, talvez isso nunca tenha passado na sua cabeça. Porém, se você sempre está em conflito com sua aparência, culpa e tristeza, isso pode ser reflexo de um campo magnético nocivo em sua aura.

4. Problemas Financeiros

Em resumo, a onda de azar gerada pela negatividade pode atingir sua vida financeira! Logo, ela atrai prejuízos financeiros, nos fazem gastar mais e fecham as portas para novas oportunidades profissionais e de negócios.

5. Dormindo mal

Ok, se você está com insônia constante ou tendo muitos pesados, abra o olho. Logo, isso pode significar um sinal de energia negativa em sua vida. Por isso, fique de olho, isso pode provocar pesadelos e dificultam o atingimento do sono profundo e reparador.

6. Irritação e Ansiedade

Por fim, se você se sente muito irritado, nervoso, sem paciência e com ansiedade, isso pode ter sido provocado por energias negativas! Isso ocorre porque estas energias sobrecarregam o sistema nervoso e mantém a pessoa em um estado constante de preocupação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!