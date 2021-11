6 coisas escondidas no seu quarto que podem estar trazendo negatividade para sua vida

Não é por superstição ou algo místico! Mas, vamos ser francos, é importante fazer com que nossos espaços mais íntimos se pareçam mais conosco e influenciam positivamente nosso temperamento. Foi pensando nisso, que hoje selecionamos 6 coisas que estão em seu quarto que podem estar trazendo negatividade para sua vida!

Primeiramente, há quem assegure que quanto mais harmoniosa e limpa for a nossa casa, maior será a prosperidade, saúde e sucesso. Por isso, é importante saber sobre o que chamamos de “más vibrações” e como eliminá-los.

Para se ter uma ideia, existem objetos que repelem a energia harmônica. Logo, em nossa lista explicaremos os objetos que você deve tirar de casa, especialmente dos quartos.

6 coisas no seu quarto que podem estar trazendo negatividade para sua vida:

1. Joias e maquiagem danificada

Primeiro, muitas vezes queremos continuar usando o blush embora já saibamos que está muito quebrado, por exemplo. Ou guardamos uma pulseira já gasta pelo tempo. Porém, a recomendação é purificar nosso estojo, consertar aquela que merece e jogar fora a maquiagem gasta.

2. Papéis velhos

Depois disso, revise o que é realmente importante, classifique e salve. Por fim, o resto, como cópias, revistas avulsas, papéis desatualizados, cadernos usados, caixas danificadas, materiais de escritório ou frascos de perfume devem ser jogados fora. Isso porque, esses materiais estagnados atraem muita energia ruim e tornam os espaços feios.

3. Roupas rasgadas

Enquanto isso, mesmo que você já tenha reparado, as roupas usadas devem ser retiradas de casa. Além disso, muitas vezes guardamos roupas que nos foram dadas, mas que nunca usamos. Outra saída é doar a alguém que precisa, em vez de colocá-lo para deteriorar no armário. Logo, roupas velhas e rasgadas reduzem as boas vibrações no quarto.

4. Os espelhos

Sabemos que é impossível ficar sem espelho no quarto, mas nossa recomendação é deixá-lo longe da sua cama. Isso porque o espelho absorve muita energia e ter um espelho perto da cama afeta os relacionamentos e o sono. Ademais, se o espelho estiver manchado, sem brilho ou inchado, eles não podem ser consertados, devem ser jogados fora. Se for a moldura que está danificada, é um bom momento para renová-la.

5. Relógios danificados

Enquanto isso, nada é mais negativo do que um relógio de parede parado, um relógio de mesa danificado ou sem pilhas. Por isso, este tipo de objeto deve estar ativo o ano todo.

6. Presentes de relacionamentos anteriores

Por fim, se um ex-parceiro lhe deu algum presente, é hora dar adeus. Basicamente, os presentes nos prendem à energia de quem os deu, e se essa pessoa traz lembranças ruins, é melhor descartá-las.

