‘Bolsonaro store’ entra no ar com promoção relâmpago e vira alvo de piadas nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para divulgar o lançamento de um calendário com imagens da gestão de Jair Bolsonaro (PL). O item foi disponibilizado na Bolsonaro Store, um site que vende outros itens com valores que chegam a R$ 109,90.

Na divulgação, o deputado anunciou desconto por tempo limitado, além de um brinde para os primeiros compradores da peça.

Em um vídeo em frente ao Congresso Nacional, ele classifica o pai como o “o melhor presidente da história da nossa República” e termina com o slogan da loja: “o nosso sonho segue mais vivo do que nunca”.

“Quem conhece o passado consegue enxergar melhor o futuro e é para manter vivo na sua memória os bons trabalhos do presidente Jair Bolsonaro é que eu te convido a conhecer o calendário da Bolsonaro Store”, diz Eduardo.

Na sequência, são exibidas cenas de Bolsonaro na posse, em motociatas, ao lado de militares, em um treino de tiro, visitando obras e em outros atos de campanha.

Lanço agora o calendário da Bolsonaro Store: aberta a pré venda com desconto por tempo limitado e brinde para os primeiros que adquirirem. Tenha o seu e mantenha viva essa memória:https://t.co/fAbqfx5zPO Siga-nos no instagram para outras novidades e produtos:… https://t.co/lEXGiu3jVm pic.twitter.com/UGxOLwplcQ — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) February 26, 2023

O assunto Bolsonaro Store se tornou um dos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (27).

Usuários fizeram piadas com o lançamento do site, que além do calendário com desconto de R$ 10 nas versões mesa (por R$ 49,90) e parede (por R$ 59,90), também vende outros itens, como um troféu sobre uma base de madeira com a silhueta de Bolsonaro (R$ 109,90).

O ex-presidente continua nos Estados Unidos, para onde viajou no dia 30 de dezembro, dois dias antes de terminar o mandato. A viagem já custou ao menos R$ 950 mil aos cofres públicos.

O visto de presidente usado por Bolsonaro para entrar nos EUA expirou no dia 30 de janeiro. Na véspera do vencimento, ele solicitou um visto de turista, que autoriza a permanência no país por até seis meses.

Neste período, porém, o ex-presidente não pode realizar atividades remuneradas, como dar palestras para financiar a estadia.

