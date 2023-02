Caiado veta bolsa-arma para mulheres vítimas de violência em Goiás

Após polêmica surgida em decorrência da aprovação na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o governador Ronaldo Caiado (UB) vetou a proposta de “bolsa-arma” para mulheres vítimas de violência no estado.

O documento foi compartilhado primeiramente pela jornalista Fabiana Pulcineli, do jornal O Popular, na noite desta segunda-feira (27).

No dia 13 de dezembro de 2022, o projeto que previa a concessão de um benefício de R$ 2 mil para que o grupo pudesse adquirir uma arma de fogo foi aprovado pelos deputados, o que gerou muitas polêmicas e críticas.

No entanto, o chefe do poder Executivo em Goiás negou a aplicação do projeto no estado, justificando ser uma recomendação da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

“Para o Comando-Geral da Polícia Militar, é raso e temerário o argumento de que a colocação de armamento nas mãos de mulheres vítimas de violência lhes trará segurança”, justificou Caiado no veto.

Além disso, ele apontou que “o uso adequado de arma de fogo é influenciado por vários fatores, especialmente treinamento e controle emocional e psicológico, o que pode estar reduzido no indivíduo em situação de violência”.

Por fim, o governador ratificou o argumento do Comando-Geral da Polícia Militar, afirmando que Goiás possui uma política ampla de prevenção, acolhimento e suporte às mulheres vítimas de violência doméstica ou violência de gênero.