Em Goianésia, criança de 05 anos vai parar na UTI após mãe deixá-la aos cuidados do padrasto

Uma criança de cinco anos de idade deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Goianésia logo no início da manhã do domingo (26) em estado de coma.

Quem teria a levado é o padrasto, que convivia com a mãe da criança há dois meses. Ele alegou que a criança havia tomado medicamentos durante a madurada, mas ela apresentava uma lesão na cabeça e sinais de violação sexual, conforme o médico plantonista. No entanto, essa informação preliminar não foi confirmada pela Instituto Médico Legal (IML), que descartou a possibilidade de estupro.

O Portal 6 apurou que o médico plantonista informou ainda que durante o procedimento de lavagem estomacal não foi detectado nenhum tipo de medicamento. Com isso, foram acionados Conselho Tutelar, Instituto Médico Legal – onde exames não comprovaram indícios sexuais e descartando possibilidade de estupro – e a mãe da criança.

A mulher, por sua vez, disse que tinha total confiança no companheiro. Ela informou que deixava as crianças com ele para sair para trabalhar.

Nesse momento, policiais pediram para que ela ligasse para o homem afim dele prestar novas informações. Ele atendeu o telefonema, disse que iria até a unidade, mas não honrou o compromisso.

Sendo assim, durante as diligências em busca do padrasto da criança, ele fugiu pelos fundos da casa. Em um segundo momento, tomou a mesma atitude quando, mais tarde, ao hospital e se deparou com as viaturas no local. Mais tarde, ele foi capturado e preso pelos policiais.