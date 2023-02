Irmãos descobrem que o vizinho estava usando Wi-Fi sem pedir e dão lição que ele jamais vai esquecer

Quem nunca “furtou” o Wi-Fi do vizinho que atire a primeira pedra, certo? Mas nessa história, dois irmãos descobriram que o vizinho estava agindo silenciosamente e decidiram dar um castigo para ele, que jamais ele esquecerá.

A dupla contou o passo a passo no TikTok e o registro viralizou. Nas cenas, eles começam explicando que haviam implantado o modem na casa e perceberam que a velocidade estava reduzida.

Logo, investigando, perceberam que o colega de bloco estaria utilizando da rede. Para dar uma lição, os irmãos utilizaram a tecnologia do Google Home, invadiram a TV dos vizinhos e começaram a peça.

Os donos do roteador conseguiram ter acesso ao volume da televisão e, com isso, aumentaram no máximo, deixando parecer que havia fantasmas na residência.

Segundo eles, no vídeo, todas as vezes que os colegas tentavam diminuir o som, eles aumentavam ainda mais, deixando-os completamente assustados.

Como dica, a. dupla deixou avisado que sempre que sentir algo estranho na rede de internet, é melhor reiniciar, trocar a senha e conferir se melhorou. Caso persista, a melhor opção é acionar o técnico.

Confira!