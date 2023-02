Motorista de app mostra o que aconteceu com passageiro que tentou usar o código “B”

Um motorista de aplicativo teve um vídeo compartilhado na internet, mostrando qual atitude teve com um cliente que tentou utilizar o código “B” para pagar a corrida.

Caso não se lembre, o goiano Lucas Rafael, profissional do ramo que faz sucesso no Instagram, explicou como funciona esse mecanismo. Basicamente, o passageiro oferece atos libidinosos como “moeda de troca” pela corrida.

E, no caso do vídeo, que aconteceu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o motorista se sentiu muito ofendido com o cliente, anunciando que o levaria para a delegacia.

Com uma câmera escondida, o condutor do veículo fica estressado. “Está pensando que isso aqui é o que? Vamos para a delegacia”, destaca.

Já o passageiro, em tom de choro e vergonha, desce o vidro do carro e grita por socorro. Com apenas nove segundos, a cena se encerra sem maiores informações. Veja!

🚨 AGORA: Em Natal/Rio Grande do Norte, passageiro oferece pagar corrida de aplicativo com sexo oral e é levado para delegacia por motorista! pic.twitter.com/dksnO2JDkl — POPTime (@siteptbr) February 27, 2023

Nova versão

Uma mulher, identificada como amiga do envolvido, expôs uma nova versão sobre o caso. Segundo ela, tudo já havia sido negociado entre os dois envolvidos.

“Ele pediu o carro, acionou o código B, perguntou ao motorista se sabia do que se tratava duas vezes e o motorista disse que sim. Meu amigo, ao entrar no carro, foi trancado, ameaçado de morte e o motorista disse estar armado”, começou contando.

“O motorista fez um vídeo dando a entender que meu amigo tinha o assediado e meu amigo aos berros no vídeo pedindo socorro. Creio que era blefe pra tirar dinheiro em processo, pois depois de horas trancado no carro com torturas, o homem o abandonou no caminho, vivo graças a Deus, mas dizendo que o mataria”, disse.

Por fim, a moça orientou que as próximas pessoas que quiserem solicitar pelo Código B, tenham mais cautela. “Não deixem que a solidão de vocês te coloque num mal maior, é um conselho de amiga e de mãe”, concluiu. Confira!