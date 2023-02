Prefeitura de Anápolis renova bolsas de estudo para graduação e cursos técnicos; veja lista com aprovados

A Prefeitura de Anápolis emitiu, através de uma publicação no Diário Oficial da última sexta-feira (24), a lista com o nome dos alunos inscritos no Programa Graduação aprovados para a renovação das bolsas de estudo.

No total, 136 estudantes dos mais variados cursos foram beneficiados e poderão continuar com as aulas nas instituições de ensino escolhidas.

A medida representa a continuidade de um programa iniciado em 2019, e renovado nos dois anos seguintes através de editais para a seleção de bolsistas.

De acordo com o modelo do programa, algumas das vagas são para bolsas parciais e outras integrais, contudo, no presente documento não foram identificadas quais.

Vale ressaltar que na lista não informa sobre ingressantes no ano de 2022, ou então sobre a possível abertura de outro edital, tratando somente da renovação das bolsas vigentes.

Segundo descrição da Prefeitura, o chamado “Programa Graduação” tem por objetivo fornecer o benefício para os alunos universitários cuja renda familiar bruta seja de até 06 salários mínimos nacionais e que estejam regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) de natureza privada, com funcionamento autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) e devidamente credenciadas.

A lista completa com os aprovados para renovação pode ser conferida por meio deste link.