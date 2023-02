USP oferece tratamento on-line para crianças e adolescentes abalados pela pandemia

Um programa gratuito voltado às crianças e adolescentes em quadros de ansiedade e depressão após o período de pandemia da Covid-19 foi idealizado e a iniciativa promete ajudar bastante.

Intitulado como “Projeto Jovens na Pandemia”, ele foi organizado por um grupo de pesquisadores do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e coordenado pelo professor Guilherme Polanczyk.

A ideia é auxiliar crianças e adolescentes, com idades entre 08 e 17 anos, com sintomas de ansiedade, estresse e depressão, desencadeados no período de isolamento em decorrência da pandemia.

As sessões para os jovens inscritos acontecerão de forma online, com o apoio de um dos responsáveis e serão totalmente gratuitas.

Vale ressaltar que o projeto visa alcançar todas as regiões do Brasil e a instituição responsável garantiu que nenhum nome dos participantes será divulgado, para manter a discrição.

Para ter acesso ao tratamento, basta acessar o site https://redcap.hc.fm.usp.br/surveys/?s=7H9HR7TECJ e ver as possibilidades.