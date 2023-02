Homem que fez besteira e deixou rastro no celular é descoberto pela namorada e tem surpresa no outro dia

Uma namorada decidiu contar em um fórum virtual como foi descobrir as traições do namorado por puro acaso e qual a vingança que planejou contra ele. O caso rendeu muitos comentários.

Segundo a jovem, que não quis se identificar, explicou que ela e o parceiro utilizam a mesma marca e modelo de aparelhos telefônicos. Por isso, quando ele dormiu, a moça foi colocar o celular para carregar e acabou pegando o dele, sem intenção.

Com o aparelho do namorado em mãos, de forma totalmente inusitada, acabou lendo algumas notificações de conversas com outras mulheres comentando sobre os beijos do homem comprometido.

“Então, meu ex é um mentiroso e traidor, ele ainda não sabe disso pois está roncando ao meu lado e eu acabei de descobrir. Nós temos a mesma marca e o mesmo modelo de celular, então quando fui pegar o meu aparelho percebi que ele tinha desconectado do carregador para colocar o dele para carregar enquanto eu tomava banho”, começou o desabafo.

“Apareceu uma notificação e eu peguei porque achei que era o meu telefone que estava no carregador. Quando li, vi que era sobre outra mulher ter beijado ele e o quão incrível era o beijo deles”, continuou.

“Eu tirei um print da mensagem e configurei para ser o protetor de tela dele, então ele não tem como negar isso. Estou aqui, acordada e esperando ele ver a mensagem assim que acordar. É loucura fazer isso ou devo acordar ele e colocá-lo para fora no meio da noite?”, questionou.

“Eu não conseguiria esperar até amanhã! O olhar no rosto dele será impagável”, enfatizou a jovem traída.

Nos comentários, os internautas pontuaram que a vingança dela teria sido leve até demais para o nível dos erros do ex.

“Sorte dele que a namorada não sou eu, pois provavelmente eu jogaria um balde de água gelada nele dormindo e jogaria todas as roupas na calçada de casa. Você foi muito empática”, disse uma

“Nossa, mas que tranquilidade! Eu com certeza teria sofrido um surto, acordado ele e o feito confessar tudo na mesma hora”, ponderou outra.