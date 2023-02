Homem tem acesso de fúria e ataca carro com pedaço de madeira em distrito de Anápolis

Durante a noite de segunda-feira (27), um homem de 32 anos foi surpreendido ao ver o parabrisa do próprio carro destruído. O episódio ocorreu no distrito de Goialândia.

O Portal 6 apurou que o homem de 41 anos, que realizou o ataque teve um acesso de fúria e, com um pedaço de madeira, golpeou o veículo. O carro, do modelo VW Gol, teve seu parabrisa dianteiro estilhaçado e sofreu vários arranhões no capô e em uma das portas.

Quando questionado, o acusado pelo ataque afirmou que pegou o carro emprestado na noite anterior ao fato. Então, quando o dono do veículo percebeu a demora de cerca de 20 minutos, a vítima teria acessado o caminhão do acusado e danificado a parte elétrica.

Como resultado, o denunciado defende que ficou no meio de uma via por conta de problemas no veículo – se rebelando e destruindo o carro emprestado.