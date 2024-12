“Grávida de gêmeos”: jovem aplica aplica golpes de quase R$ 3 mil para comer e se hospedar de graça em Anápolis

PM foi surpreendida após a suspeita listar a quantidade de locais que conseguiu enganar

Natália Sezil - 10 de dezembro de 2024

Comércios de diferentes segmentos foram vítimas da jovem. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 26 anos, teve diversos delitos descobertos ao ser pega no flagra depois de aplicar o golpe do falso pix duas vezes no mesmo estabelecimento, em um intervalo de menos de 5 dias. A apuração do caso mostrou que essa loja apenas somaria à lista de comércios de Anápolis que foram vítimas da mulher.

A denúncia aconteceu depois que a gerente de um estabelecimento de cosméticos desconfiou da cliente, que, em duas ocasiões, comprou altos valores na loja, mas dispensou o entregador do local, preferindo que a entrega acontecesse por um aplicativo externo.

Em dúvida sobre a validade dos pagamentos recebidos, a profissional resolveu pedir ajuda a um amigo e seguir o carro que levaria os produtos até a casa da cliente, de onde acionou a Polícia Militar (PM).

Questionada, a autora do delito argumentou passar por dificuldades financeiras enquanto está grávida de gêmeos, mas confirmou ter realizado os golpes, não só na loja de cosméticos, como também em diversos outros estabelecimentos da cidade.

A lista apresentada pela jovem se mostrou ser longa, sempre com valores que ultrapassam os R$ 120, incluindo desde diversas panificadoras, até distribuidoras de cerveja, hamburguerias gourmet e lojas de calçados.

Além desses, a mulher ainda teria enganado um hotel e uma loja de presentes, em diferentes regiões de Anápolis, com golpes que, somados, ultrapassam os R$ 2,7 mil. Diante da declaração, ela foi presa em flagrante por estelionato.