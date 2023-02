Meteorologia ainda aponta grande quantidade de chuva para Goiás em março

Com o fechamento do mês de fevereiro marcado na memória por cenas assustadoras ocorridas durante temporais em diversas região de Goiás, o mês de março começa com uma janela de sol a pino.

Ao Portal 6, Elizabete Alves, coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em Goiás, revelou que a previsão é de que em março chova o total de 258mm – superior ao que caiu no mês de fevereiro (235 mm). Entretanto, a perspectiva é de que, apesar disso, sejam mais uniforme e menos devastador.

O desenho para esse cenário já começa nos primeiros dias. A expectativa é de que dia 08, todo o estado continue enfrentando essa onda de calor, acompanhada de chuvas pontuais e possivelmente um pouco mais fortes.

Apesar do alto volume, a previsão é de que as pancadas se transformem em algo mais uniforme e frequente, porém não tão devastador quanto ao que marcou o final de fevereiro.

A exceção vai para o nordeste do estado, onde provavelmente o volume de água será um pouco menor do que no restante de Goiás.

Elizabeth explica que o volume de chuvas que foi visto em fevereiro , apesar de parecer ter sido alto, acabou refletindo a média do que era esperado para o mês, de 235 mm. Porém, como o padrão de chuva foi concentrado e pontual, causou a impressão de ter sido muito maior.