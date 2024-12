Adolescente morre em acidente de trânsito e outras três pessoas ficam feridas em Senador Canedo

Por volta das 23h, o veículo, de modelo Toyota Corolla e cor prata, se chocou com força contra um poste, no bairro Vila Bom Sucesso

Samuel Leão - 09 de dezembro de 2024

Acidente aconteceu em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Na noite deste domingo (08), um acidente de trânsito acabou resultando na morte de um adolescente, de 16 anos, e feriu outras três pessoas, dentre elas uma pré-adolescente, de apenas 12 anos. O caso aconteceu em Senador Canedo e consistiu em uma colisão contra um poste.

Por volta de 23h, o veículo, de modelo Toyota Corolla e cor prata, se chocou com força contra um poste, no bairro Vila Bom Sucesso. O carro era ocupado por dois jovens de 18 anos, um do sexo masculino e outra do feminino, além do adolescente de 16 e da pré-adolescente, com apenas 12 anos.

Com a potência do choque, o poste chegou a ficar pendurado, pendendo para um dos lados. Já o automóvel sofreu grandes danos na parte frontal, ficando parado em plena pista após o acidente. Transeuntes teriam acionado o socorro, após notarem o ocorrido.

O Corpo de Bombeiros, juntamente com a Polícia Militar (PM), compareceu ao local e prestou apoio, registrando os detalhes do ocorrido. Após perceberem o estado das vítimas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado.

Os profissionais da saúde registraram o óbito do adolescente, que estava sentado no banco de trás do veículo. As outras vítimas foram transportadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo, onde receberam cuidados especializados e ficaram sob observação.

O Instituto Médico Legal (IML) também esteve presente e realizou a remoção do corpo. A ocorrência foi registrada como acidente de trânsito com vítima fatal, e poderá ser investigada pela Polícia Civil (PC).