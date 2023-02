Trabalhadores caem de estrutura metálica de 07 metros e são levados em estado grave para o HEANA

Dois homens que estavam trabalhando na construção de estruturas metálicas no teto de um galpão caíram de uma altura de cerca de 07 metros, após elas cedê-las. O acidente de trabalho ocorreu na manhã desta terça-feira (28), no Setor Jamil Miguel, em Anápolis.

Ambos foram encaminhados para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA). O Portal 6 apurou que um dos prestadores de serviço se queixava de dores na coluna, não estava conseguindo movimentar os membros inferiores, além de apresentar uma fratura exposta.

Já o colega de trabalho, apresentava com uma fratura exposta no fêmur e sente dores na região do tórax.

Informações preliminares apontam que a estrutura cedeu e eles foram caindo paulatinamente até atingirem ao solo.

Os dois foram encaminhados para o hospital pelos bombeiros. Como os nomes não foram divulgados ainda não é possível saber o quadro de saúde de ambos.