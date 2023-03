No zodíaco, existem alguns signos que têm mais postura dentro de um relacionamento, são completamente fiéis e ideais para um casamento, longe de conflitos e traições.

Para quem busca um romance sólido, seguro e duradouro, essas casas astrológicas que listaremos serão uma ótima alternativa para não te desapontar.

Isso porque faz parte do estilo de vida delas prezar pela fidelidade, laços concretos e sinceridade. Ou seja, manter um namoro ou algo a mais com esses nativos pode ser sinônimo de ganhar na loteria.

É claro que existirão defeitos, como em todas as outras pessoas, mas a diferença está em como eles lidarão nos momentos de dificuldade. Com certeza, optarão pelo diálogo e não simplesmente dar as costas e encerrar tudo.

Confira agora quais os 3 signos que têm mais postura em um relacionamento e são para casar:

1. Touro

Os taurinos fazem parte dessa lista de signos que preservam muito o relacionamento e fazem de tudo para que seja o mais duradouro possível, ou até mesmo eterno.

São cabeças duras, teimosos, donos da razão em diversos momentos, mas são eternos apaixonados e acabam cedendo vez ou outra. O que o taurino não suporta é ter que deixar um amor, encerrando o ciclo, para seguir sozinho.

Tradicionalmente, pessoas com o Sol em touro são mais tranquilas, caseiras e adoram ter um chamego consigo. Então, possivelmente serão ótimas escolhas para um casamento concreto e seguro.

2. Virgem

Os virginianos, regidos pelo elemento terra – assim como os taurinos -, também são pessoas extremamente estáveis, fiéis, comportadas e comprometidas com os propósitos e juramentos que fazem.

Dificilmente se entregam em uma relação, mas, caso isso aconteça, é possível confiar de olhos fechados na lealdade dessa casa.

Eles são críticos, lidam mal com desorganização e odeiam sair da rotina, porém podem ser ótimos parceiros para um amor tranquilo e confortável.

3. Escorpião

Por fim, os escorpianos são os maiorais no quesito fidelidade e honestidade. Enquanto solteiros, eles brincam mesmo com todos os ficantes, mas se um nativo se declarar apaixonado, pode esquecer…

Esse signo é completamente adepto da verdade em primeiro lugar, são incapazes de trair ou perdoar uma traição. São românticos, intensos e demonstram bastante tudo o que sentem.

Pode ser um relacionamento recheado de surpresas e muito sentimento. É uma boa opção para quem quer fugir da rotina de um virginiano, por exemplo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!