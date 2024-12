Solução simples para esfriar o carro em 10°C sem ligar o ar-condicionado

Truque direto do Japão bombou no TikTok e vai te salvar nos dias quentes ao precisar entrar no carro

Magno Oliver - 01 de dezembro de 2024

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Seja em dias quentes ou mesmo na chegada do verão, a sensação térmica, quando entramos no carro depois de deixá-lo estacionado ao sol, é sempre insuportável. Só o ar-condicionado do carro para salvar a gente desse forno, não é mesmo?

Assim, mesmo com os vidros fechados, cria-se um verdadeiro “efeito estufa” lá dentro, aprisionando o calor gerado pela radiação solar. Mais uma vez o herói ar-condicionado entra em ação.

Dessa forma, esse fenômeno ocorre porque o vidro é transparente à luz visível, mas impede que o calor, na forma de radiação infravermelha, escape para o ambiente externo.

E resultado todo mundo já sabe, não é mesmo? A temperatura interna do carro pode superar 60°C e só o ar-condicionado para dar conta. Só que agora vamos te ajudar a economizar o gás do ar-condicionado com uma técnica japonesa que bombou nas redes sociais.

Uma trend no TikTok bombou recentemente com um truque milenar para esfriar o carro em 10°C sem precisar ligar o ar-condicionado na hora que o calor sobe.

A técnica foi desenvolvida por um professor japonês e tem feito muito sucesso em trends do TikTok. Em menos de um minuto o calor vai embora dentro do carro rapidinho.

A técnica consiste em abrir a janela do passageiro e realizar um movimento simples e eficaz: fechar e abrir rapidamente a porta do motorista.

O truque se mostrou muito eficaz e funciona como uma espécie de “ventilação forçada” que acelera a troca de calor dentro do carro.

Assim, você vai realizar o movimento de abrir e fechar a porta do motorista cinco vezes de forma constante e rápida. Dessa forma, o ar quente preso no interior do veículo é expulso de forma eficiente.

A técnica milenar japonesa cria uma corrente de ar que remove o calor interno acumulado, ajudando a resfriar o ambiente interno em poucos minutos. Esse método reduz a temperatura em até 10°C, tornando a experiência de entrar no carro muito mais confortável, sem precisar esperar pelo agir do ar-condicionado ou gastar combustível extra.

